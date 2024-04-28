نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة تريزيجيه.. موعد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب اليوم في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور بقيادة نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق غازي، مساء اليوم الأحد 28 إبريل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري التركي.

موعد مباراة طرابزون سبور ضد غازي عنتاب في الدوري التركي

ومن المقرر أن يواجه فريق طرابزون سبور،مكان جكحنظيرهظممممم٣ غازي عنتاب، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري التركي هذا الموسم، برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد غازي عنتاب، في المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور ضد غازي عنتاب

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري التركي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.