أونروا: فرار 300 ألف شخص من رفح الفلسطينية مع استمرار عمليات النزوح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 11:25 صباحاً - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، أن نحو 300 ألف شخص فروا من رفح الفلسطينية، الأسبوع الماضي، محذرة من أنه لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في القطاع.

وأكدت الوكالة استمرار التهجير القسري وغير الإنساني للفلسطينيين من أراضيهم، بداية من قطاع غزة وصولًا إلى رفح الفلسطينية.

وقالت الوكالة في بيان صادر عنها، إن التهجير القسري والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية يؤدي لتفاقم الوضع الكارثي، لافتة إلى اضطرار 10 نقاط طبية من أصل 34 نقطة لوكالة "الأونروا" في رفح إلى الإغلاق، مع استمرار المراكز الصحية الثلاثة المتبقية بالمنطقة في العمل بقدرة منخفضة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ219 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.