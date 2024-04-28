نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد التعادل مع وست هام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن موعد مباراة ليفربول وتوتنهام وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول وتوتنهام يوم الأربعاء 5 مايو 2024 على استاد “أنفيلد” معقل ليفربول وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وتنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتقوم قناة beIN sports HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.

وكان ليفربول قد تعادل مع وست هام يونايتد بهدفين لكل منهما في الجولة الماضية من البريميرليج بينما خسر توتنهام من نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة وينتظر مباراته غدا أمام آرسنال.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 75 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يتواجد توتنهام بالمركز الخامس برصيد 60 نقطة.