نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حكم مباراة المصري والداخلية بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة العشرين من الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الداخلية والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

محمد الغازي حكمًا لمباراة المصري والداخلية

ويتكون الطاقم التحكيمي من محمد الغازي حكمًا للساحة ومعه كل من مصطفى عطية ومحمود حسين كمساعدين، أحمد ناصر حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم حسام عزب بمعاونة من زميله علاء صبري.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حيث فاز المصرى فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 27 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا آخر.