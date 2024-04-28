نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. تايمز: ليفربول يختار المدرب الجديد سبورت: برشلونة يحمي نجمه من إغراءات مانشستر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 27-4-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يخطط بايرن ميونيخ لتحرك آخر للتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي كايل ووكر، بعد فشلهم في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في الصيف الماضي. (ديلي ستار)

التقى السير جيم راتكليف، المالك المشارك لمانشستر يونايتد، مع الوكيل الكبير خورخي مينديز، الذي من بين عملائه أحد أهداف النادي وهو لاعب خط الوسط البرتغالي جواو نيفيس البالغ من العمر 19 عامًا في بنفيكا. (ميرور)

من المقرر أن ينضم كريستال بالاس إلى السباق للتعاقد مع قلب دفاع فولفسبورج الفرنسي ماكسينس لاكروا البالغ من العمر 24 عامًا هذا الصيف. (تلجراف)

آرني سلوت مدربا جديدا لفريق ليفربول

سيتم تعيين آرني سلوت مدربًا جديدًا لليفربول بدلًا من المدير الفني في تغيير لهيكل النادي. (تايمز)

يبدو أن آمال وست هام في تعيين مدرب ولفرهامبتون السابق جولين لوبيتيغي ليحل محل ديفيد مويز كمدرب هذا الصيف قد انتهت مع اقتراب ميلان من الاتفاق على الصفقة. (الصن)

يقترب برشلونة من التعاقد مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني جيدو رودريجيز 30 عامًا، من نادي ريال بيتيس في الدوري الأسباني. (سبورت)

يخطط برشلونة لحماية مستقبل قلب الدفاع البالغ من العمر 17 عامًا ب أو كوبارسي بعد اقتراح صفقة جديدة للإسباني تتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 500 مليون يورو (423.2 مليون جنيه إسترليني). (سبورت)

يعتقد لاعب خط وسط مانشستر يونايتد وإسبانيا السابق خوان ماتا، 35 عامًا، أن ناديه السابق يجب أن يبني أي فريق مستقبلي حول البرتغالي برونو فرنانديز، 29 عامًا. (ESPN)

يوفنتوس يسعى لتمديد عقد فيديريكو كييزا

يعمل يوفنتوس على صفقات لتمديد عقود المهاجم الإيطالي فيديريكو كييزا، 26 عامًا، والمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، 24 عامًا. (رودي جاليتي)

وسيغادر الحارس الألماني لوريس كاريوس (30 عاما) نيوكاسل يونايتد في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي. (فابريزيو رومانو)

اضطر توتنهام للتخلي عن خططه للتعاقد مع صانع الألعاب التركي أردا جولر البالغ من العمر 19 عامًا وريال مدريد، حيث قال كارلو أنشيلوتي إنه سيبقى مع النادي الإسباني. (إكسبريس)

أبدى نادي ميلان الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع المدافع البرازيلي دييجو كارلوس لاعب أستون فيلا بنهاية الموسم الجاري (آس).