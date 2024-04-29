نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يعلق على بلوغ نهائي الكونفدرالية.. واحتفالية مصطفى شلبي المثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن عبدالعزيز نجم نادي الزمالك السابق، أن شخصية الفريق ظهرت بقوة أمام دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بعد استشعار الخطر.

أيمن عبدالعزيز: نجاح الزمالك أمام دريمز الغاني جاء بسبب الشخصية

وتابع عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك خرج بتعادل مخيب في مباراة الذهاب وذلك بسبب غياب إحراز الهدف المبكر وهو ما جعل هناك سرعة للتهديف".

وأضاف أيمن عبدالعزيز: "جوزيه جوميز أجاد في التبديلات خلال اللقاء، ولا أستطيع تقييم تجربته مع الفريق، إلا في حال تحقيق لقب الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم".

وقال مدرب منتخب مصر السابق: "الفريق هو النجم خلال اللقاء، ورغم نتيجة الذهاب السلبية وارتفاع عامل الجو في الإياب، لكن كان هناك رجولة في الملعب وإصرار على التأهل".

واستطرد: "حافز الزمالك بدأ يرتفع بعد التأهل للمباراة النهائية، وقادر على عبور عقبة نهضة بركان المغربي في النهائي، وقادر على تعديل موقفه في الدوري".

واختتم أيمن عبدالعزيز: "لا أرى مشكلة في احتفال مصطفى شلبي، ولكن أعيب عليه خلع قميصه والحصول على إنذار قد يعرضه للإيقاف عن إياب نهائي البطولة حال حصوله على إنذار في الذهاب".