كواليس جلسة استماع محمد الشيبي أمام لجنة الانضباط

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، كواليس جلسة استماع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، أمام لجنة الانضباط بشأن شكوى الأهلي ضده.

جلسة الشيبي أمام الانضباط استمرت 3 ساعات

أكد أمير هشام عبر برنامجه على قناة النهار: "جلسة استماع الشيبي استمرت 3 ساعات أمام لجنة الانضباط، وحضر برفقته 4 محامين ولكن محامي واحد فقط تواجد معه أمام لجنة الانضباط.

وتابع هشام: "محامي اللاعب كان لديه ملف يشمل 100 ورقة بينها 15 حافة مشابهة حول العالم، في توجه اللاعبين للقضاء الخارجي".

وأضاف أمير هشام: "الشيبي أكد أن سبب لجوئه إلى النيابة العامة جاء بسبب ضعف عقوبة حسين الشحات بعد اعتدائه عليه، وأنه لاعب أجنبي وسفارته في مصر تدعمه".

واختتم: "اللاعب أكد أن سبب تراجعه عن الصلح هو ضعف العقوبة للاعب الأهلي، بالإضافة إلى أنني انتظرت في وقتها اعتذار الشحات في بيان رسمي، وهو ما لم يحدث".