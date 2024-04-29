نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوه: نتمني تتويج الزمالك بالكونفدرالية والفوز على الأهلي فى كأس السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفارس الأبيض فى غانا عقب الفوز أمام دريمز الغاني ضمن مباريات إياب نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال حسام المندوه فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أتمني التتويج بلقب كأس الكونفدرالية هذا الموسم من أجل تحقيق اللقب الإفريقي ومواجهة الأهلي بإذن الله فى كأس السوبر الأفريقي.

وأضاف:" وان شاء الله تتوج بلقب كأس السوبر الأفريقي وقتها علي حساب الأهلي.