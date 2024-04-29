نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اي سي ميلان المتبقية في الدوري الإيطالي 2023-2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإيطالية وبالتحديد عشاق نادي اي سي ميلان عن توقيت مواجهاته القادمة ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات ميلان المتبقية في الدوري الإيطالي 2023-2024.
مواعيد مباريات ميلان المتبقية
5/5 ميلان ضد جنوى 7:00 الجولة 35.
12/5 ميلان ضد كالياري 7:00 الجولة 36.
19/5 ميلان ضد تورينو 7:00 الجولة 37.
26/5 ميلان ضد ساليرنيتانا 7:00 الجولة 38.
ترتيب ميلان في الدوري
ويحتل الروسونيري المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 70 نقطة بعد تحقيق 21 فوز و7 تعادلات وخسر ستة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري
اسم القناة: ITV 4
القمر الاصطناعي: استرا astra 2E
التردد: 10758
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 22000
اسم القناة: IRIB Varzesh
التردد: 11555
الإستقطاب: عمودي
القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E
معدل الترميز: 30000
إسم القناة: Match Tv
التردد: 4026
القمر الإصطناعي: Yamal 401
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 14940