الرياضة

مواعيد مباريات اي سي ميلان المتبقية في الدوري الإيطالي 2023-2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اي سي ميلان المتبقية في الدوري الإيطالي 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإيطالية وبالتحديد عشاق نادي اي سي ميلان عن توقيت مواجهاته القادمة ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات ميلان المتبقية في الدوري الإيطالي 2023-2024.

مواعيد مباريات ميلان المتبقية

5/5 ميلان ضد جنوى 7:00 الجولة 35.

12/5 ميلان ضد كالياري 7:00 الجولة 36.

19/5 ميلان ضد تورينو 7:00 الجولة 37.

26/5 ميلان ضد ساليرنيتانا 7:00 الجولة 38.

ترتيب ميلان في الدوري

ويحتل الروسونيري المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 70 نقطة بعد تحقيق 21 فوز و7 تعادلات وخسر ستة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري

اسم القناة: ITV 4

القمر الاصطناعي: استرا astra 2E

التردد: 10758

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:  22000

اسم القناة: IRIB Varzesh

التردد: 11555

الإستقطاب: عمودي

القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E

معدل الترميز: 30000

إسم القناة: Match Tv

التردد: 4026

القمر الإصطناعي: Yamal 401

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 14940

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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