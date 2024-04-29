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أحمد جودة - القاهرة - حقق مونتيري، فوزًا عريضًا خارج ملعبه بالتغلب على نيكاكسا (5-2) اليوم الإثنين، ضمن الجولة 17 بالدوري المكسيكي لكرة القدم.

مونتيري يعود لسكة الانتصارات في الدوري المكسيكي

تقدم مونتيري بهدفين أحرزهما جيرمان بيرتيرامي، وسيرجيو كاناليس في الدقيقتين (50، 52). وقلص نيكاكسا الفارق بهدف أول أحرزه ديبر كامبيندو في الدقيقة (59).

لكن مونتيري رد بـ3 أهداف أخرى لسيرخيو كاناليس، وأرتورو جونزاليس، وبراندون فاسكيز في الدقائق (64، 81، 86).

وقلص نيكاكسا، الفارق مجددًا بهدف ثان أحرزه هيربيرتو خورادو في الدقيقة (96).

واستعاد مونتيري بهذا الفوز توازنه بعد 3 هزائم، وتعادل في آخر 4 جولات ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل، تجمد رصيد نيكاكسا عند 27 نقطة في المركز التاسع بعد خسارة ثانية على التوالي.

وفي مباراة أخرى، فاز سان لويس على مضيفه سانتوس لاجونا بـ3 أهداف سجلها يان فيليب أوليفيرا وفرانك بولي وسباستيان لامونج في الدقائق 17 و30 و(56).

ورفع سان لويس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ13 لينتفض بعد 4 هزائم متتالية، بينما واصل سانتوس لاجونا ترنحه وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ15.