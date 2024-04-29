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أحمد جودة - القاهرة - تحدث روديجر فريتش، رئيس نادي دارمشتات عن هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، بعد التخلف بفارق كبير عن منافسيه في البوندسليجا.

رئيس دارمشتات: الفريق عاش موسما سيئا

وقال فريتش للصحفيين: "الموقف أشبه بالحياة مع جدة عمرها 102 عام، وتدرك أنها سترحل في يوم من الأيام، وعندما يحدث ذلك تكون حزينا للغاية".

وتأكد هبوط دارمشتات قبل ثلاث جولات من انتهاء مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم وذلك بعد الخسارة بهدف على أرضه أمام هايدنهايم، أمس الأحد.

وأكد فريتش أن الفريق عاش موسما سيئا بعدما عجز عن تحقيق الفوز في 22 مباراة متتالية، ولكنه يريد الاحتفاظ بالمدير الفني للفريق تورستن ليبركنخت.

وختم رئيس دارمشتات "الأمر متروك للمدرب، لكننا نريد أن نبني شيئا على المدى البعيد".