نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نقدم لكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي، قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين الموافق 29 من شهر أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الإثنين، إقامة لقاء وحيد فقط بين جنوي وكالياري، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 89 نقطة، حيث أنه حسم اللقب بشكل رسمي، بينما يأتي ميلان في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي:

1- إنتر ميلان برصيد 89 نقطة

2- ميلان برصيد 70 نقطة

3- يوفنتوس 65 نقطة

4- بولونيا 63 نقطة

5- روما 59 نقطة

6- أتالانتا 57 نقطة

7- لاتسيو 55 نقطة

8- فيورنتينا 50 نقطة

9- نابولي 50 نقطة

10- تورينو 46 نقطة

11- مونزا 44 نقطة

12- جنوي 39 نقطة

13- ليتشي 36 نقطة

14- كالياري 32 نقطة

15- هيلاس فيرونا 31 نقطة

16- فروزينوني 31 نقطة

17- امبولي 31 نقطة

18- اودينيزي 29 نقطة

19- ساسولو 26 نقطة

20- ساليرنتانيا 15 نقطة