نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف مستحقات لاعبى الاتحاد السكندري لحين تحسن النتائج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إيقاف مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج.

إيقاف مستحقات لاعبى الاتحاد السكندرى لحين تحسن النتائج

وجاء ذلك على خلفية الخسارة الأخيرة أمام الجونة أمس الأول بهدفين مقابل هدف.

وسادت حالة من الغضب بين الجماهير السكندرية خلال الساعات الماضية بسبب الخسارة أمام الجونه وصبت الجماهير غضبها على اللاعبين خاصة فى ظل قيام رئيس النادى بتوفير كل الإمكانيات للفريق.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

ويلتقى زعيم الثغر يوم الجمعة القادم مع بلدية المحله على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

