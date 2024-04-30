إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي، في دوري نايل.

ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الأهلي، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل الموافق 1 مايو، في إطار منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري

وشهدت القائمة تواجد باسم مرسي والفلسطيني خالد النبريصي، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - محمد فوزي - كمال السيد.

خط الدفاع: محمد عمار - محمد نصر - حمدي النقاز - عبد الكريم مصطفى - عصام صبحي - عماد حمدي.

خط الوسط: محمد بيومي - عمر الساعي - محمد مخلوف - محمد حسن - محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: مروان حمدي - نادر فرج - خالد النبريصي - باسم مرسي - أحمد الشيخ - حمادة صلاح - إيريك تراوري.

الإسماعيلي ينهي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري

وفي نفس السياق، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واتسم مران الدراويش بالجدية والحماس بين اللاعبين نظرا لأهمية اللقاء، ولحاجة الفريق لتحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة.

وشهد المران حضور عماد سليمان المشرف العام على الفريق وشوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي.

ويتجه الفريق إلى الإسكندرية صباح غد الثلاثاء للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراتى الأهلي وفاركو، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي يترقب قيد النبريص بعد حل أزمة بن يوسف

وفي سياق متصل، يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، موقف الفلسطيني خالد النبريص، من المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

يعكف مجلس إدارة الإسماعيلي على اتمام اجراءات قيد المهاجم الفلسطيني لدى الفيفا، حيث لا يحق له المشاركة رسميًا حتى الآن، حيث يعتبر تعاقده القديم مع القلعة الصفراء لاغيًا رغم التصالح مع وعودته إلى صفوف الفريق، ليظل حتى الآن غير مقيد بصفوف الفريق.

ومن المقرر ان يرسل مجلس إدارة الإسماعيلي، العقد الجديد للمهاجم الفلسطيني خالد النبريص إلى فيفا، خلال الأيام المبقبلة، إتمام اجراءات قيده، بعد رفع حظر القيد على الفريق.