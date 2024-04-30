نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في القسم الثاني.. أزمة من غير لازمة بسبب كهرباء الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل أزمات المجموعة الرابعة في القسم الثاني ب، بسبب أزمة الصعود لدوري المحترفين.

وكان كهرباء الإسماعيلية قد ضمن الصعود لدوري المحترفين بعد صدارة المجموعة إلا أن فرحة الصعود باتت مهددة للمرة الثانية على التوالي بسبب اللاعب ممادوا سيلا.

بداية الجدل

الأزمة الأولى بدأت بسبب إيسترن كومباني والذي أشرك لاعبا موقوفا أمام الإنتاج الحربي، هذه الأزمة جعلت صعود كهربا الإسماعيلية للجولة القادمة.

وبالفعل كانت مباراة الكهرباء أمام الإنتاج على صفيح ساخن من أجل تحديد الصاعد لتنتهي بالتعادل ويصعد الكهرباء.

ممادوا سيلا

لكن للمرة الثانية على التوالي بات صعود كهرباء الإسماعيلية مهدد بعد تقديم نادي الإنتاج الحربي واف سي مصر شكوى في النادي بسبب ممادوا سيلا.

وجاء مضمون شكوى الناديين بوجود جوازين سفر مختلفين في الإسم والعمر.

ولم يعلق اتحاد الكرة حتى الان على الرغم من تحديد موعد مباراة الترقي وسط حالة من الغضب.

ويذكر أن المنافسة كانت على أشدها في الاسابيع الاخيرة بين الانتاج وكهرباء الاسماعيلية والذي حسمها الاخير.