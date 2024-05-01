نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب سفر علي ماهر إلى المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، وذلك لإنهاء إجراءات حصوله على رخصة التدريب الدولية " برو " والتي تُعد الأولى على مستوى العالم.

علي ماهر في المغرب لإنهاء إجراءات حصوله على رخصة التدريب الدولية "برو"

ومن المقرر أن يعود علي ماهر إلى القاهرة بعد غدٍ الخميس وذلك استعدادا لخوض مباراة الفريق بالجولة الحادية والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها الاثنين المقبل.

كان علي ماهر قد حصل على الدورة التدريبية " برو " التي نظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " خلال شهر ديسمبر الماضي كمرشح وحيد من مصر تقديرًا من الكاف لنتائجه الطيبة مع الفرق التي تولى قيادتها خلال السنوات الأخيرة.

قرر علي ماهر المدير الفني للمصري منح لاعبيه راحة سلبية ليومين عقب نهاية مباراة المصري والداخلية، حيث يستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته عصر غد الأربعاء على ستاد الكلية الحربية.

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش بالجولة الحادية والعشرين من الدوري والمقرر إقامتها في السابعة مساء الاثنين الموافق السادس من مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.