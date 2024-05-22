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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني، لمواصلة كتابة التاريخ، والاقتراب خطوة أخرى نحو تحقيق ثلاثية تاريخية، عندما يواجه فريق أتالانتا الإيطالي غدا الأربعاء في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

من أجل مجد أوروبي.. ليفركوزن يواجه أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي

وحقق ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو إنجازا رائعا بتتويجه بلقب البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه دون تلقي أي هزيمة بالدوري، حيث تفوق على شتوتجارت صاحب المركز الثاني، بفارق 17 نقطة.

وخلال هذا الموسم خاض ليفركوزن 51 مباراة بكافة البطولات ولم يتلق أي هزيمة.

وبإمكان أتالانتا أن يحلم بالتتويج باللقب الأوروبي لأول مرة لا سيما وأنه تمكن من إقصاء فرق كبيرة حيث كان الفريق تصدر مجموعته في دور المجموعة ثم قام بإقصاء فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي في دور الـ16، قبل أن يخرج ليفربول الإنجليزي من دور الثمانية، ثم أطاح بمارسيليا الفرنسي من الدور قبل النهائي.