نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غياب ميسي.. الأرجنتين تقهر بيرو وتتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب الأرجنتين فوزًا مهمًا على نظيره منتخب بيرو في المباراة التي جمعت بين المنتخبين صباح اليوم الأحد والموافق 30 من يونيو الجاري لهذه النسخة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي نتيجة مباراة الأرجنتين وبيرو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا والتي تشهد منافسات نارية

نتيجة مباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا

وفاز منتخب الأرجنتين بهدفين دون رد أحرزهما لوتارو مارتينيز في الدقائق 47، 86 على التوالي ليضمن تأهل منتخبه للدور القادم.

كما شهدت المباراة ضياع ضربة جزاء للاعب لياندرو باريديس في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يتأهل منتخب الأرجنتين بالعلامة الكاملة بفضل لاوتارو مارتينيز رفقة منتخب كندا إلى الدور ربع النهائي.

‏ترتيب مجموعة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا

‏1- الأرجنتين - 9 نقاط

‏2- كندا - 4 نقاط

‏3- تشيلي - نقطتان

‏4- يبرو - نقطة