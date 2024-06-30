نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي في الصدارة.. أرقام اللاعبين الأكثر مشاركة مع الأرجنتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على أحداث مباراة الأرجنتين وبيرو في مشوار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا والتي لعبت بين الفريقين صباح اليوم الأحد.

وفاز الأرجنتين بهدفين دون رد على بيرو، في المباراة التي لعبت على ستاد هارد روك، عن طريق لوتارو مارتينيز نجم المباراة.

وشهدت مباراة الأرجنتين وبيرو غياب الأسطورة ليونيل ميسي بسبب إصابته بتشنج في العضلة الضامة في القدم اليمنى.

أرقام اللاعبين الأكثر مشاركة مع الأرجنتين

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي أرقام لاعبي الأرجنتين الأكثر مشاركة مع المنتخب في البطولات المختلفة والتي شهدت تصدر ميسي القائمة.

وشارك ميسي مع الأرجنتين في 184 مباراة، فيما جاء خافيير ماسكيرانو في الوصافة بمشاركته في 147 مباراة، وكذلك شارك أنخيل دي ماريا في 143 مباراة، وكان هناك 142 مباراة من نصيب خافيير زانيتي.