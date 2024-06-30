نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة الأرجنتين بعد الفوز على بيرو في كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي ترتيب مجموعة الأرجنتين بعد الفوز على بيرو في كوبا أمريكا لهذه النسخة 2024.

وواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب بيرو في صباح اليوم الأحد والموافق 30 من يونيو ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

وأقيم اللقاء بين الأرجنتين وبيرو على ملعب هارد روك، والذي شهد تألق كبير لراقصو التانجو، والذي أدى بدوره إلى تأهلهم للدور القادم في البطولة.

نتيجة مباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا

وفاز منتخب الأرجنتين بهدفين دون رد سجلهما لوتارو مارتينيز جوهرة نادي إنتر ميلان ببراعة في الدقائق 47، 86 على التوالي.

وبهذا الفوز رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى النقطة التاسعة في ترتيب مجموعته وبفارق خمس نقاط عن كندا الوصيف.

‏ترتيب مجموعة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا

‏1- الأرجنتين - 9 نقاط

‏2- كندا - 4 نقاط

‏3- تشيلي - نقطتان

‏4- يبرو - نقطة