التعادل يحسم قمة الذهاب بين الريال وبايرن

التعادل يحسم قمة الذهاب بين الريال وبايرنفرض ريال مدريد التعادل الإيجابي 2-2 على مضيفه بايرن ميونخ، في مباراة جمعتهما يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل ليروي ساني والإنجليزي هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقتين (53، 57) هدفي بايرن ميونيخ، والبرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين (24، 83 من ركلة جزاء) هدفي ريال مدريد.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل الموافق الثامن من مايو الجاري على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

والتعادل هو الرابع بين الفريقين في تاريخ مواجهتهما في المسابقة الأوروبية خلال المباراة الـ27 التي تجمع بينهما، مقابل فوز ريال مدريد في 12 مباراة وبايرن ميونيخ في 11 مباراة.

والتقى بايرن ميونيخ وريال مدريد 7 مرات في الدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل ريال مدريد 3 مرات في المواجهات السبع مقابل 4 مرات لبايرن ميونيخ.

وأطاح ريال مدريد، حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالمسابقة القارية (14 مرة)، ببايرن ميونيخ (الفائز باللقب 5 مرات) في كل من المواجهات الثلاث الأخيرة بينهما في البطولة الأوروبية، وذلك في نصف النهائي عامي 2014 و2018، وفي ربع النهائي عام 2017، وفي المرات الثلاث حقق الفريق الإسباني اللقب الأوروبي.

وتقام اليوم الأربعاء مباراة ذهاب نصف النهائي الثانية، والتي تجمع بوروسيا دورتموند الألماني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" بمدينة دورتموند.