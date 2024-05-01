نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريشة يحسم الجدل حول إلغاء هدف المقاولون العرب أمام سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد جهاد جريشة، الخبير التحكيمي بقرار وائل فرحان، حكم مباراة المقاولون العرب أمام سموحة، التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري العام، وذلك بعدم تنفيذ ركلة جزاء أصحاب الأرض.

جريشة: قرار الحكم في مباراة المقاولون العرب وسموحة صحيح

قال جهاد جريشة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ركلة جزاء المقاولون العرب صحيحة، وتم اتخاذ قرار صحيح من تقنية الفيديو".

وأضاف: "أثناء التنفيذ، دخل عدد من لاعبي المقاولون العرب وسموحة إلى منطقة الجزاء، إذا الكرة سكنت الشباك فلا يجب إعادة الركلة، إلا إذا كان الدخول مؤثر على الحالة".

وتابع: "لاعب المقاولون العرب الذي سجل الهدف كان قد دخل منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة، لذا كان يجب اتخاذ قرار باحتساب خطأ عليه، وهو ما نفذه الحكم، وقراره صحيح بنسبة 100%".

وأتم جهاد جريشة تصريحاته قائلًا: "قدم الهاني سليمان اليمنى كانت تلامس خط المرمى، ولكن إذا كانت قدميه خارج الخطأ، فيجب إعادة الركلة، ولكن أؤكد أن قدم الهاني سليمان كانت تلامس خط المرمى".