نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والإسماعيلي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز، بمباراتين اليوم الأربعاء تجمع بين الأهلي والإسماعيلي، وبيراميدز وإنبي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المصري، الوصيف، برصيد 34 نقطة.

ويأتي زد في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة، ومن خلفه إنبي، بالمركز الرابع، برصيد 29 نقطة.

وأما عن موقف القطبين، فيتواجد الأهلي في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 21 نقطة، مع العلم بخوضه 11 مباراة.

فيما يحتل الزمالك المركز الـ12 برصيد 21 نقطة، وذلك بعد فوزه الأخير على الأهلي، بثنائية لهدف، مع الوضع في الاعتبار لعبه 13 مباراة حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 35 نقطة

2- المصري البورسعيدي 34 نقطة

3-زد اف سي 33 نقطة

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- الجونة 28 نقطة

7- سموحة 28 نقطة

8- طلائع الجيش 27 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 13 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة