نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعادل بايرن ميونخ.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبو الكرة الإسبانية، مباراة ريال مدريد وقادش وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وتعادل ريال مدريد مع بايرن ميونخ 2-2، على ملعب “أليانز أرينا” مساء الثلاثاء، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وقادش يوم السبت 4 مايو 2024 على إستاد سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السادسة والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports 3 HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.

وكان ريال مدريد قد فاز على ريال سوسيداد بهدف نظيف في الجولة الثالثة والثلاثين من الليجا بينما تعادل قادش مع ريال مايوركا بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 84 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يتواجد قادش بالمركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.