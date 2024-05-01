نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد الجيش في برج العرب.

يحتل الأهلي، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 مباراة، تفوق في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وهزم في مباراتين.

بينما الإسماعيلي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة من 19 مباراة فقد حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وهزم في 8 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.