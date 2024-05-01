نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعود النادي الأهلي للمنافسات المحلية وذلك بمواجهة الإسماعيلي، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

الأهلي احتل المركز الحادي عشر برصيد 11 مباراة، تفوق في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وهزم في مباراتين.

بينما الإسماعيلي احتل المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة من 19 مباراة حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وهزم في 8 مباريات.

وأجرى المدير الفني للفريق الأول مارسيل كولر، وذلك بعد إراحة عدة لاعبين.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: كوكا، وأكرم توفيق، وعمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وأحمد عبدالقادر، وكهربا.

موعد مباراة الاهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ويستضيف ستاد الجيش في برج العرب المباراة المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.