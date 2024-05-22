نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة الـ33 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة السعودية لمتابعة مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي والذي تكون فيه منافسات قوية وشرسة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.



توج الهلال بلقب الدوري السعودي في الموسم الحالي بعد منافسة قوية مع النصر الذي يطمح في المنافسة على لقب كأس الملك السعودي بعد وصوله للمباراة النهائية لمواجهة الهلال.



يحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 90 نقطة بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 78 نقطة في حين جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد برصيد 61 نقطة.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري السعودي حتى الآن.



1 - الهلال 90 نقطة

2 - النصر 78 نقطة

3- الأهلي 61 نقطة

4- التعاون 55 نقطة

5- الاتحاد 51 نقطة

6 - الاتفاق 45 نقطة

7 - الفيحاء 43 نقطة

8 - الفتح 42 نقطة

9 - الشباب 41 نقطة

10 - ضمك 40 نقطة

11 - الخليج 37 نقطة

12 - الرائد 35 نقطة

13 - الوحدة 35 نقطة

14 - الطائي 31 نقطة

15 - الرياض 31 نقطة

16 - الأخدود 29 نقطة

17 - أبها 29 نقطة

18 - الحزم 21 نقطة