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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد عبدالحليم، نجم فريق الزمالك السابق، أن فوز الفريق الأبيض على النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز أعطي ثقة كبيرة للاعبي نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

شرط وحيد لاستمرار جوميز مع الزمالك

وقد تأهل فريق الزمالك لنهائي بطولة الكونفدرالية بعد الفوز في نصف النهائي على حساب فريق دريمز الغاني، بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وقال أحمد عبدالحليم نجم فريق الزمالك السابق خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن بطولة الكونفدرالية الإفريقية الهدف الرئيسي للزمالك في الفترة الحالية والفوز ببطولة الكونفدرالية شرط استمرار جوميز مع الزمالك.

وأضاف عبد الحليم: عبد الله السعيد وناصر ماهر لا غنى عنهما في الزمالك والفوز على الأهلي أعطى الثقة للاعبي الزمالك.

