نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد تطورات ملف مدرب ميلان الجديد في الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن آخر تطورات ملف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي بعد الاستقرار على رحيل ستيفانو بيولي في نهاية الموسم الجاري.

إدارة ميلان تقرر رحيل بيولي

وقررت إدارة الروسونيري رحيل بيولي في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد فشل الفريق اللومباردي في المنافسة على أي بطولة جلال الموسم الحالي، حيث خرج ميلان من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ثم ودع منافسات الدوري الأوروبي أمام روما، بالإضافة إلى فشله في الدوري الإيطالي الذي ذهب لقبه إلى إنتر ميلان، وكذلك توديع كأس إيطاليا.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فيتيلو، فإن ميلان يسعي للتعاقد مع تياجو موتا مدرب بولونيا لقيادة الروسونيري في الموسم القادم.

وقال:"ميلان بإمكانه الآن إعادة فتح المفاوضات من أجل تعيين تياغو موتا".

وأضاف:"ميلان استأنف الاتصالات مع حاشية موتا في الساعات الأخيرة، حيث كان هو الهدف المفضل وتم الاستفسار عنه قبل بضعة أشهر".

‏وأتم:"يوفنتوس لم يوقع اتفاق مسبق مع موتا ولا يزال عليهم الاتفاق على دفع المبلغ المتبقي من عقد أليغري (12 مليون يورو)، لذا في هذه الأثناء يأمل ميلان أن يستفيد ويتفوق عليهم".

