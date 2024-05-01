نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إثارة وحماس وروح رياضية.. أفضل 10 صور من فوز بيراميدز على إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بيراميدز فوزًا مهمًا على نظيره إنبي، ليحافظ على مركزه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، مساء اليوم الأربعاء.

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وتمكن بيراميدز من التغلب على مضيفه إنبي بنتيجة (1-0) في مباراة جمعتهما على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الـ20.