الرياضة

إثارة وحماس وروح رياضية.. أفضل 10 صور من فوز بيراميدز على إنبي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إثارة وحماس وروح رياضية.. أفضل 10 صور من فوز بيراميدز على إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بيراميدز فوزًا مهمًا على نظيره إنبي، ليحافظ على مركزه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، مساء اليوم الأربعاء.

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وتمكن بيراميدز من التغلب على مضيفه إنبي بنتيجة (1-0) في مباراة جمعتهما على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الـ20.

ونقدم لكم أفضل 10 صور من أحداث المباراة بعدسة مصور  "دوت الخليج الرياضي".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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