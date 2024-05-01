نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يضرب الخليج بثنائية في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن فريق الكرة الأول بنادي النصر من تحقيق الفوز على نظيره فريق الخليج بهدفين في شوط اللقاء الأول، والذي يجمع بينهم ضمن منافسات بطولة كأس الملك

واستطاع النصر تحقيق الهدف الأول عن طريق الهداف التاريخي للعبة، كرستيانو رونالدو في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة من أيمن يحيى جناح العالمي ليسجلها الدون في مرمى الخليج ويعلن عن الهدف الأول.

ثم أضاف ماني الهدف الثاني لصالح العالمي في الدقيقة 37 من عمر شوط اللقاء الأول من علامة الجزاء.

ليقترب فريق النصر من الصعود إلى الدور النهائي لمواجهة الهلال في نهائي كأس الملك.

وتجمع المباراة الفريقان حاليًا على أرضية ملعب الأول بارك معقل فريق النصر.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC سبورت الأولى والخامسة، كما إنه ا تذاع عبر تطبيق شاهد vip وهم الناقلين الحصريين لمباريات الدوري السعودي وجميع البطولات المحلية في السعودية.