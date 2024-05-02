موعد مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة الحاسمة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نظيره فريق بروسيا دورتموند الألماني، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند

نجح فريق بروسيا دورتموند في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء في منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس ضد بروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره بروسيا دورتموند الألماني، مرة أخرى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 7 مايو الجاري الموافق الثلاثاء المقبل.

وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.