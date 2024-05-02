الرياضة

رضا العزب يرد على هجوم جماهير الزمالك بعد انتقاد شيكابالا

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أحمد جودة - القاهرة - قال رضا العزب لاعب الزمالك السابق، أنه حزين من الهجوم الكبير عليه عقب الحلقة السابقة وتصريحاته عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك.

رضا العزب: شيكابالا سر هجوم جماهير الزمالك عليا

قال رضا العزب في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "90+" المذاع عبر قناة “النهار”:" أنا حزين من انتقاد الجميع لي والهجوم الكبير بعدما تحدثت عن مستوى شيكابالا الفني خلال الوقت الحالي مع الزمالك".

وأضاف: "تعرضت لهجوم شديد بعدما قلت إن شيكابالا لا يستطيع أن يشارك مع الزمالك لمباراة كاملة".

وأتم: "انتقدت شيكابالا فنيًا فقط وأنا شاركت لـ 17 موسم متتالية في الدوري المصري، وأنا لم أسئ لـ شيكابالا، بل انتقدته فنيًا".

مريم الجابري

مريم الجابري

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