نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحدد أول الراحلين في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على أول الراحلين عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات القادم.

برشلونة يقرر رحيل رونالد أراوخو

ويضع برشلونة عدد من نجومه على رأس قائمة الراحلين عن قلعة الكامب نو من أجل الاستفادة من رحيلهم في تدعيم الفريق بلاعبين آخرين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة قرر رحيل رونالد أراوخو جوهرة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة.

وتشهد الفترة الأخيرة تراجع ملحوظ في أداء أراوخو مع برشلونة بجانب ارتكابه العديد من الأخطاء القاصية التي بدورها أدت إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا مبكرًا.

ويتمتع برشلونة بنجوم مميزة تؤدي نفس وظيفة أراوخو في الفريق ويأتي على رأسهم كل من اللاعب جول كوندي وكوبارسي بجانب فاي.