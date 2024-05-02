تأهل الهلال والنصر يصنع حدثًا فريدًا في السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونظيره الهلال، من التأهل إلى اللعب في بطولة كأس السوبر السعودي بشكل رسمي.

الهلال والنصر يشاركان في السوبر السعودي

ويأتي مشاركة الهلال في كأس السوبر السعودي، بعد حجز مقعده في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الإطاحة بنظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

واستطاع النصر أن يبلغ الدور النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وصنع تأهل الهلال والنصر إلى السوبر السعودي الذي يتألف من 4 فرق، حدثًا فريدًا، علمًا بأن النسخة المقبلة 2025 سوف تقام في الصين.

وتلعب بطولة كأس السوبر بمشاركة بطل ووصيف الدوري السعودي، وصاحب لقب كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه.

الهلال والنصر سيشاركان في بطولة كأس السوبر السعودي بصفتهما بطل ووصيف كأس الملك، ويصادف أنهما في المركز الأول والثاني في جدول ترتيب الدوري أيضًا.

وعليه فإنه يتم إشراك صاحب المركز الثالث والرابع في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في بطولة كأس السوبر.