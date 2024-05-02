ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة قادش

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق ريال مدريد، ضربة موجعة قبل مباراته القادمة ضد قادش والتي تأتي ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

إصابة تشواميني وغيابه أمام قادش

يستقبل فريق ريال مدريد، نظيره قادش يوم السبت المقبل 4 مايو، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري “الليجا”.

وحسب شبكة “ذا أثلتيك” فأن الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط ريال مدريد قد تعرض لإصابة في ساقه اليسرى ولكنها ليست خطيرة.

وأشارت إلى أن تشواميني سيكون خارج مواجهة ريال مدريد وقادش لإراحته، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام بايرن ميونخ، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد تعادل مع بايرن ميونخ بنتيجة 2-2 في مباراة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا” معقل الفريق الألماني.