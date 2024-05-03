ليفركوزن يضع قدماً في نهائي يوروبا ليغ

ليفركوزن يضع قدماً في نهائي يوروبا ليغاقترب باير ليفركوزن الألماني من بلوغ المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم عقب تغلبه بهدفين دون رد على مضيفه روما الإيطالي مساء الخميس ضمن ذهاب الدور نصف نهائي “يوروبا ليغ”.

وافتتح فلوريان فيرتز التسجيل لمصلحة ليفركوزن في الدقيقة 28، فيما تكفل روبرت أندريش بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وبات يكفي ليفركوزن الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب، الذي سيقام بملعبه يوم الخميس المقبل، من أجل التأهل للمباراة النهائية.

في المقابل، فرض التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله على لقاء أولمبيك مارسيليا الفرنسي وضيفه أتالانتا الإيطالي.

وبادر أتالانتا بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق جيانلوكا سكاماكا، لكن سرعان ما أحرز شانسيل مبيمبا هدف التعادل لمارسيليا في الدقيقة 20.

وستقام مباراة الإياب بملعب أتالانتا الأسبوع المقبل، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز من أجل اقتناص بطاقة الصعود للنهائي.

يذكر أن الفائزين من كلتا مواجهتي نصف النهائي سوف يلتقيان في المباراة النهائية على ملعب (أفيفا) بالعاصمة الأيرلندية دبلن يوم 22 مايو الجاري.