نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يريد متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي مشاهدة الدوري المصري، معرفة ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات اليوم الأثنين، والذي سيشهد إقامة مواجهتين قويتين.

تستكمل منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز مباراة تجمع المصري وطلائع الجيش، وفيوتشر وبيراميدز .

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأثنين

يحتل حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 11 نقاط، ويأتي مابولولو نجم الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 10 أهداف، فيما يأتي أحمد بلحاج صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

حسام أشرف، بلدية المحلة: 11 أهداف.

مابولولو، الاتحاد السكندري: 10 أهداف.

أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا: 8 أهداف

مصطفى زيكو، زد: 7 أهداف.

محمد سالم، المقاولون العرب: 7 أهداف.

ميدو جابر، المصري: 6 أهداف.

مصطفي عبد الرؤوف، زد 6 أهداف.

أحمد سيد زيزو، الزمالك 6 أهداف.

فادي فريد، سموحة: 5 أهداف.

فخر الدين بن يوسف، المصري: 5 أهداف.

كريم بامبو، البنك الأهلي: 5 أهداف.

ياو أنور، الإسماعيلي: 5 أهداف.

أحمد قندوسي، سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف.