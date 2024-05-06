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أحمد جودة - القاهرة - غدا .. ختام دوري المحترفين وصراع قوي للبقاء

تنطلق في الرابعة والنصف من عصر الأربعاء منافسات الجولة التاسعة الاخيرة للمجموعة الثانية بدورى المحترفين للهروب من الهبوط بدورى القسم الثاني ب ويتنافي فريقا

أسوان ودكرنس لبقاء أحدهما فريق بدوري المحترفين.



1- جمهورية شبين مع أسوان



على ملعب الجمهورية يصطدم فريق أسوان صاحب المركز الرابع بقيادة تامر ابو جبل برصيد 35 بفريق جمهورية شبين صاحب المركز السادس بقيادة احمد جمعه برصيد 25 نقطة.



وحقق فريق جمهورية شبين الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة جمهورية شبين من فريق وي بثلاثية، وخسر أسوان على ملعبه من فريق مكادى بهدفين مقابل هدف.



2- مصر للمقاصة مع دكرنس



يشهد ملعب الاسيوطي سبورت مواجهة نارية بين فريق دكرنس صاحب المركز الخامس بقيادة حسن موسى برصيد 33 نقطة مع فريق مصر للمقاصة صاحب المركز التاسع بقيادة طارق حجاج برصيد 12 نقطة.



وحقق فريق دكرنس الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول





3- ابو قير للاسمده مع وي



على ملعب نادي ابو قير يلتقي فريق ابو قير للاسمده متصدر المجموعة بقيادة محمد عطيه برصيد 45 نقطة مع فريق وي صاحب المركز الثالث بقيادة هاني العقبي برصيد 39 نقطة.



زحقق فريق ابو قير الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

وشهدت الجولة الماضية وي الفوز بثلاثية نظيفة على فريق جمهورية شبين بينما فاز فريق ابو قير للاسمده على فريق دكرنس بهدفين نظيفين.



4- بترول أسيوط مع النصر للتعدين



على ملعب نادي البترول يلعب فريق بترول أسيوط وصيف المجموعة بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 40 نقطة مع فريق النصر للتعدين متذيل المجموعة بقياده محمد صلاح برصيد 11 نقطة.



وحقق فريق البترول الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول، بينما شهدت الجولة الماضية فوز فريق النصر للتعدين على فريق مصر للمقاصة بثلاثية مقابل هدف بينما تعادل فريق بترول اسيوط مع فريق النجوم بهدف لمثله.



5- مكادى مع النجوم



على ملعب خالد بشارة ولقاء تحصل حاصل بعد هبوط الفريقين إلي دوري القسم الثاني مكادى صاحب المركز السادس بقيادة محمود ابراهيم برصيد 26 نقطة مع فريق النجوم صاحب المركز الثامن بقيادة شاكر عبد العال برصيد 19 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول





الترتيب

1- ابو قير للاسمده 45 نقطة

2- بترول أسيوط 40نقطة

3- وي 39نقطة

4- أسوان 35 نقطة

5- دكرنس 33 نقطة

6- مكادى 26 نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- النجوم 19 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقطة

10- النصر للتعدين 11نقطة