نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ثورة تصحيح في برشلونة وجوميز يعلق على التعثر أمام سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 6-5-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم

وجاءت ابرز عناوين صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:-

ثورة تصحيح في برشلونة بعد الموسم الصفري

أدت الهزائم الأخيرة لبرشلونة في مختلف البطولات إلى تحول مفاجئ في استراتيجية إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد صرح سابقًا بأن النادي الكتالوني سيقوم بتعاقدين فقط خلال صيف 2024.

لكن وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن المدرب تشافي هيرنانديز قال بعد الخسارة أمام جيرونا: "نحتاج إلى تغيير الكثير من الأمور في الموسم القادم، وحان الوقت للتخطيط مع ديكو ولابورتا".

وأضافت الصحيفة أن برشلونة أصبح يخطط للتعاقد مع 3 إلى 4 لاعبين سينضمون إلى التشكيلة الأساسية للفريق في الموسم الجديد.

وقالت إن الأولوية ما تزال في التعاقد مع لاعب محور أمام خط الدفاع لتعويض رحيل بوسكيتس.

وأشارت إلى أن الأولوية الثانية ستكون لضم جناح أيسر، وهناك مفاضلة بين نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو، وداني أولمو، نجم لايبزيج.

كما أن تشافي يحلم أيضًا بضم لاعب وسط مهاجم، ويعد الهدف الأول في هذا المركز هو برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يبحث أيضًا عن مهاجم، مما قد يشير إلى احتمالية حدوث تغييرات في مستقبل روبرت ليفاندوفسكي.

مدرب الزمالك يعترف: أتحمل مسؤولية الخسارة

أكد المدير الفني لفريق الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، تحمله مسؤولية خسارة فريقه أمام سموحة 0-1، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

وقال غوميز في مؤتمر صحافي، إن "فريقه دخل مواجهة سموحه ضمن منافسات الجولة 21 للدوري المصري بهدف الفوز، لكنه تلقى خسارة مخيبة على حد وصفه".



وأضاف:" سيطرنا علي مجريات المباراة وقدمنا مستوي جيد ولكن لم نحقق الفوز وهذه هي كرة القدم".

وأوضح مدرب الزمالك: "البعض يهاجمني بسبب عدم الدفع باللاعبين الأساسيين، ولكن هذا قراري وأتحمل مسؤوليته لأنني أختار التشكيل الأنسب لكل مباراة، وهناك أسباب لعدم الدفع ببعض اللاعبين الأساسيين أبرزها ضغط المباريات لأننا خضنا مباراة منذ 72 ساعة، وهو وقت قليل للاستشفاء، مما دفعني لإجراء بعض التعديلات على التشكيل".

وقال: "اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة اليوم ظهروا بصورة جيدة وكانوا مطالبين بالفاعلية في الثلث الأخير من الملعب لترجمة السيطرة لأهداف، كما أن الهدف الذي استقبله مرمانا جاء نتيجة خطأ دفاعي".

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة في ترتيب الدوري المصري.