الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: صراع إنجليزي لضم نجم منتخب مصر.. موندو ديبورتيفو: ثورة تصحيح في برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 6-5-2024.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

بيلد:صراع إنجليزي لضم نجم منتخب مصر

فجرت تقارير صحفية ألمانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول اقتراب دخول أحد نجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم، حسابات كبار الدوري الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتناقلت الصحف الإنجليزية مؤخرا، أنباء عن وجود رغبة كبيرة من جانب بعض الأندية الإنجليزية، بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني.

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن يوجد صراع بين فريقي ليفربول وتوتنهام، بالتعاقد مع عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

موندو ديبورتيفو: ثورة تصحيح في برشلونة

أدت الهزائم الأخيرة لبرشلونة في مختلف البطولات إلى تحول مفاجئ في استراتيجية إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد صرح سابقًا بأن النادي الكتالوني سيقوم بتعاقدين فقط خلال صيف 2024.

لكن وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن المدرب تشافي هيرنانديز قال بعد الخسارة أمام جيرونا: "نحتاج إلى تغيير الكثير من الأمور في الموسم القادم، وحان الوقت للتخطيط مع ديكو ولابورتا".

وأضافت الصحيفة أن برشلونة أصبح يخطط للتعاقد مع 3 إلى 4 لاعبين سينضمون إلى التشكيلة الأساسية للفريق في الموسم الجديد.

وقالت إن الأولوية ما تزال في التعاقد مع لاعب محور أمام خط الدفاع لتعويض رحيل بوسكيتس.