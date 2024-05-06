الرياضة

مدرب الزمالك منتقدا جوميز: أين سامسون ؟

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد أمير عزمى مجاهد مدرب عام فريق الزمالك السابق، أن المدرب البرتغالى جوميز قام بتغيرات غير منطقية فى تشكيل الفريق الأبيض أمام سموحة أمس.  

وتعرض فريق الزمالك للهزبمة أمام سموحة، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات أمير عزمي مجاهد

وقال أمير عزمي خلال تصريحات إذاعية:،اين سامسون من المشاركة فى تشكيل الزمالك وتجهيزه للمباراة النهائية امام نهضة بركان لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتابع: الفلسطينى ياسر حمد ظهر بشكل جيد اثناء سير اللقاء امام سموحة ومحمد عاطف لا بد من منحة فرصة للمشاركة فى المباريات.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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