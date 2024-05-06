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أحمد جودة - القاهرة - احتمالية أن يصبح أصغر مدرب يفوز ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم للرجال هو عامل محفز بالنسبة لمدرب منتخب ألمانيا جوليان ناغلسمان.

يحتفل ناغلسمان بعيد ميلاده الـ37 بعد تسعة أيام من المباراة النهائية ليورو 2024 في الملعب الأولمبي ببرلين التي تقام يوم 14 يوليو المقبل.

ويعتبر أصغر مدرب توج بلقب البطولة الأوروبية حتى الآن هو الإسباني خوسيه فيلالونغا، الذي قاد المنتخب الإسباني للتتويج باللقب في عام 1964 وكان يبلغ وقتها 44 عامًا.

يورو 2024.. رقم قياسي ينتظر ناجلسمان

وقال ناغلسمان لقناة "ماجينتا" التليفزيونية عندما سئل عما إذا كان الرقم القياسي في العمر يراود تفكيره:"قليلًا"، ولكن سيتم "التفوق" على هذا بمجرد الفوز باليورو للمرة الرابعة بعد سنوات من المعاناة، مر بها المنتخب الألماني للرجال.

أصبح ناغلسمان أصغر مدرب يتولى تدريب فريق في الدوري الألماني (بوندسليغا) حينما تولى تدريب هوفنهام في عام 2016 وكان يبلغ وقتها 28 عامًا.

وبالتأكيد سيحطم ناغلسمان رقمًا قياسيًا في بطولات أمم أوروبا خاص بالعمر.

وسيصبح مدرب بايرن ولايبزغ السابق ناغلسمان، أصغر مدرب يقود منتخب ألمانيا في بطولة، عندما يقود المنتخب الألماني في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا يوم 14 يونيو أمام المنتخب الإسكتلندي، حيث سيكون يبلغ وقتها 36 عامًا و327 يومًا.

وسيتفوق ناغلسمان على رقم فرانز بيكنباور، الذي كان يبلغ 40 عامًا عندما قاد المنتخب الألماني للمرة الاولى في بطولة كأس العالم 1986 في المكسيك.

وسيعلن ناغلسمان قائمته الأولية للبطولة الاوروبية يوم 16 مايو في برلين. وستبدأ استعدادات المنتخب الألماني بإقامة المعسكر التدريبي الأول في ولاية تورينجن يوم 26 مايو.

وقال ناجلسمان: "عندما تشارك في بطولة، وتلعب أي مباراة، فإن الفكرة الأساسية يجب أن تكون هي الفوز".

ومنذ الفوز ببطولة كأس العالم 2014، ودع المنتخب الألماني نسختين من بطولتي كأس العالم من دور المجموعات، بينما ودع بطولة أمم اوروبا يورو 2016 من الدور قبل النهائي، كما ودع يورو 2021 من دور الـ.16

