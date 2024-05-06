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أحمد جودة - القاهرة - رفض أحد نجوم ميلان البارزين فرصة الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نجم ميلان يحسم موقفه من الانتقال للدوري السعودي

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، تلقى الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير ميلان، عروضًا من مانشستر يونايتد وتشيلسي والهلال السعودي هذا الموسم، لكنه رفضها وأغلق الباب أمام هذه الانتقالات.

وأوضحت الصحيفة أن ثيو هيرنانديز قدم موسمًا استثنائيًا مع ميلان هذا الموسم، حيث لعب في مراكز متعددة كظهير أيسر وقلب دفاع، وسجل 5 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن ثيو هيرنانديز يتمتع بشخصية قوية داخل فريق ميلان، حيث ارتدى شارة القيادة في العديد من المباريات.

يمتلك ثيو هيرنانديز عقدًا مع ميلان حتى صيف 2026، وتفيد التقارير بأنه يفضل الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي المقبل، لتعويض الرحيل المحتمل للكندي ألفونسو ديفيز.