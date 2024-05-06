تين هاج يحسم موقفه من تدريب بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - حسم الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، موقفه من عرض تدريب بايرن ميونخ خلفًا للألماني توماس توخيل في الموسم المقبل.

بايرن ميونخ يتواصل مع تين هاج.. وهكذا رد الأخير

ووفقًا لما أوردته شبكة “ESPN” الإسبانية فأن إدارة بايرن ميونخ قد أجرت اتصالاتها مع ممثلي تين هاج من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق “البافاري” بالموسم المقبل.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن تين هاج يفضل البقاء رفقة مانشستر يونايتد، عن بدء تجربة جديدة مع بايرن ميونخ.

وذكر المصدر ذاته أن تين هاج يلتزم بعقده مع مانشستر يونايتد على الرغم من ارتباطه بتدريب بايرن ميونخ، حيث يركز على مهمته الحالية مع الشياطين الحمر.

فيما كشفت شبكة “سكاي سبورتس” أن نادي بايرن ميونخ يفحص عدة خيارات لخلافة توخيل، ويأتي إيريك تين هاج ضمن هذه الأسماء المعروضة.

وتواصل مسؤولو بايرن ميونخ مع وكيل تين هاج قبل بضعة أسابيع، وهناك اتجاه ليكون مستعدًا لتدريب “البافاري”، في حال خطط مانشستر يونايتد الإطاحة به.