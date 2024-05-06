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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على ترتيب النادي بجدول الدوري المصري قبل مواجهة الاتحاد

موعد مباراة الأهلي المقبلة.. والتشكيل المتوقع وأبرز الغيابات عن الفريق.

النادي الأهلي، موعد مباراة النادي الأهلي، يختتم النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته لخوض مباراة الغد أمام زعم الثغر نادي الاتحاد السكندري.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات قبل اللقاء المرتقب أمام فريق الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، والتي ستقام مباراة الذهاب يوم 18 مايو الجاري على ملعب رادس بتونس.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

النادي الأهلي

النادي الأهلي، موعد مباراة النادي الأهلي، ومن المقرر أن يخوص النادي الأهلي مساء الغد الثلاثاء مواجهة قوية أمام نادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وينتظر عشاق القلعة الحمراء إعلان قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد حيث من المقرر أن تشهد القائمة عودة الثلاثي العائد من الإصابة وهم الحارس محمد الشناوي، والمدافع ياسر إبراهيم، ولاعب خط الوسط المالي أليوديانج، بعد التعافي من الإصابات التي لحقت بهم من أجل المشاركة والاستعداد لنهائي دوري الأبطال، بجانب عودة المدافع رامي ربيعة بعد الحصول على الإنذار الثالث والغياب عن لقاء الجونة الماضي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد

النادي الأهلي

النادي الأهلي، تشكيل النادي الأهلي، ومن المتوقع أن يجري السويسري مارسيل كولر عدد من التغيرات في تشيكل الفريق لتجنب الإرهاق والاستعداد لنهائي دوري الأبطال، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي:-

المركز اللاعبين حارس المرمي:- مصطفي شوبير. خط الدفاع:- رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول - عمر كمال عبد الواحد. خط الوسط:- أمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا. خط الهجوم:- حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

فيما يغيب عن الفريق عمرو السوالية، وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة، بجانب التونسي محمد الضاوي كريستو، وكريم فؤاد، فيما لم يتم حسم موقف محمد مجدي قفشة من الغياب عن المباراة من عدمة حتى الآن.

ترتيب النادي الأهلي

النادي الأهلي

النادي الأهلي، وكان النادي الأهلي قد حقق الإنتصار في آخر مواجهتين ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على الجونة بثلاثية نظيفة، وقبلها الفوز على الإسماعيلي بهدفين لهدف.

ويحتل المارد الأحمر المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق من 13 مباراة، حيث فاز في 8 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مباراتين، ويتبقى للفريق سبع مباريات مؤجلة.