عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن التشكيل الذي سيواجه كريستال بالاس بعد قليل في المباراة المثيرة التي تجمع بين الفريقين وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 54 نقطة بينما يتواجد كريستال بالاس بالمركز الرابع عشر بـ40 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس

من المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

أندريه أونانا خط الدفاع: ماونت - دالوت - كاسيميرو - بيساكا

ماونت - دالوت - كاسيميرو - بيساكا خط الوسط: إريكسن - ماينو - إيفانز

إريكسن - ماينو - إيفانز خط الهجوم: أنتوني - هويلوند - جارناتشو

وستقوم قناة beIN Sports HD 1 بنقل مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.