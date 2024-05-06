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أحمد جودة - القاهرة - حصل محمود حمادة على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين الفريق البورسعيدي ونظيره فريق طلائع الجيش بالجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

محمود حمادة أفضل لاعب في مباراة المصري وطلائع الجيش بالدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل لاشئ في هذه المباراة.

وسجل هدف النادي المصري حارس مرمي فريق طلائع الجيش محمد شعبان بهدف ذاتي في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

واحرز الهدف الثاني للنادي المصري صلاح محسن في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري رصيد 38 نقاط ليحتل المركز الثاني الوصافة بينما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

وجاء تشكيل المصري في مواجهة طلائع الجيش كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، حسين السيد لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسين فيصل ، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت، محمد طارق، عمرو سعداوي، ايزي ايميكا، حسن علي، غيلاس جناوي، سمير فكري، عبد الرحيم دغموم، والناشئ أحمد أبو الفتح شرف.



ادار هذه المباراة طاقم التحكيم كل من طارق مجدي حكمًا للساحة ومعه كل من محمد فاروق وصالح محمد كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد ناجي حكمًا رابعًا، فيما يتولى صبحي العمراوي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميلته يارا عاطف.

