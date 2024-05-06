نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجهتان محتملتان لـ توخيل في الدوري الإنجليزي بعد مغادرة بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجه الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى في الموسم المقبل، بعد نهاية مشواره مع “البافاري”.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن في وقتٍ سابق، عن اتفاقه مع توماس توخيل عن الانفصال في نهاية الموسم الرياضي الحالي.

توخيل قد يُدرب تشيلسي أو مانشستر يونايتد

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” إن توماس توخيل لا يخطط للراحة في الصيف بعد رحيله عن بايرن ميونخ، وسيبحث عن تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

وأشارت الشبكة العالمية إلى احتمالية أن يتولى توخيل تدريب تشيلسي أو مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، بعد مغادرة بايرن ميونخ.

ولفت المصدر ذاته إلى وجود تواصل “خفيف” حدث مع مانشستر يونايتد بالفترة الحالية، ليصبح النادي الإنجليزي وجهة محتملة للمدرب الألماني حال رحيل الهولندي إيريك تين هاج عن تدريب الشياطين الحمر.

جدير بالذكر إن تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، يأتي ضمن خيارات إدارة بايرن ميونخ، لتولي مهمة قيادة الفريق الألماني خلفًا لتوماس توخيل هذا الصيف.