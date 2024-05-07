نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يلاقي تيم اف سي وديًا غدًا استعدادًا لملاقاة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم الجهاز الإداري بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة محمود جابر الاتفاق مع مسئولي فريق تيم اف سي على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غدا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة الثانية والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السابعة مساء السبت المقبل الموافق الحادي عشر من مايو الجاري.

يهدف علي ماهر من خلال هذه المباراة إلى منح مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مباريات الفريق الأخيرة حساسية المباريات، فيما ستخوض المجموعة الأساسية مرانًا خفيفًا يخضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء.

كان المصري قد نجح اليوم في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي وذلك بعد تغلبه على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد رافعًا رصيده إلى النقطة السابعة والثلاثين محتلا وصافة جدول الترتيب.

